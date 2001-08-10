Житель Москвы привез на Сахалине килограмм "синтетики"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области задержали жителя Москвы, который пытался наладить регулярные поставки запрещённых веществ на остров. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у мужчины килограмм наркотиков, спрятанных в водяных фильтрах.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, оперативники заранее получили информацию о готовящейся поставке и отследили подозреваемого. При задержании в Южно-Сахалинске у него изъяли два фильтра: в одном находилось 503,4 грамма смеси с метилэфедроном, в другом - 497 граммов вещества с эфедроном.
Выяснилось, что задержанный действовал в интересах теневого интернет-магазина. Он получил от куратора координаты схрона в Москве, забрал наркотики и привёз их на Сахалин для дальнейшего распределения по закладкам. Сейчас следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
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