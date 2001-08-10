На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, при этом сотрудники ГИБДД выявили более 150 нарушений ПДД. Пять водителей сели за руль пьяными, а 18 управляли автомобилями без прав или после лишения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы в ходе рейдов задержали пятерых нетрезвых водителей и 18 человек, которые либо никогда не имели водительских прав, либо лишились их по решению суда. Кроме того, стражи порядка составили протоколы на 11 автомобилистов, не пристегнувших ремни безопасности, 24 водителя - за тонировку стекол, троих - за неправильную перевозку детей и двоих - за эксплуатацию машин с неисправностями.

Отдельно в ГИБДД отметили, что за сутки камеры автоматической фиксации запечатлели 2849 нарушений. Больше всего водителей (2363) превысили скорость, 43 проигнорировали красный сигнал светофора, а 66 выехали на встречную полосу. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП, еще 166 человек не использовали ремни безопасности, а шестеро не пропустили пешеходов. Восемь автомобилей отправили на штрафстоянку, а девятерым водителям грозит ответственность за неуплату штрафов.