Ребенок на моноколесе столкнулся с автомобилем в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка на моноколесе. Девятилетний мальчик выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем, в результате чего получил травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел 7 июля около 14:35 на улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации, ребенок на моноколесе выехал на дорогу с прилегающей территории и не заметил приближающийся автомобиль Suzuki Grand Escudo.

60-летний водитель иномарки, двигавшийся в южном направлении, не успел среагировать на внезапное появление ребенка. В результате столкновения несовершеннолетний участник движения получил телесные повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости контроля за детьми, использующими средства индивидуальной мобильности. Особое внимание они рекомендуют уделять обучению юных участников движения правилам безопасного поведения на дорогах.