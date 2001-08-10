Приморье и Сахалин отправили за рубеж 701 партию рыбопродукции за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю с 30 июня по 6 июля предприятия Приморья и Сахалина отправили на экспорт 701 партию рыбопродукции общим весом свыше 35 тысяч тонн. Россельхознадзор оформил необходимые сопроводительные документы, обеспечивающие соответствие продукции международным стандартам качества.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства выдали 268 ветеринарных сертификатов формы 5i для экспортных поставок, включая 3 сертификата для сахалинских предприятий. Также оформлено 446 сертификатов здоровья на водные биоресурсы, из которых 57 пришлось на Сахалинскую область.

Основными направлениями экспорта стали Китай (342 сертификата) и Республика Корея (104 сертификата). "Кроме экспортных документов, мы оформили 167 сертификатов формы 2 для импортной продукции и 16 прочих сертификатов", - рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе управления. За отчетный период инспекторы отобрали 273 пробы продукции, в том числе 9 проб по госзаданию и 255 проб по обращениям производителей, что подтверждает тщательный контроль качества экспортируемой рыбопродукции.