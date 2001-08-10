VI Фестиваль театров Дальнего Востока завершился в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился VI Фестиваль театров Дальнего Востока, собравший более 11 тысяч зрителей. За две недели гости увидели 40 постановок, включая премьеры по произведениям Чехова, чье 165-летие отмечали в этом году.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, фестиваль стал важным событием для театрального сообщества всего Дальневосточного региона. Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что мероприятие способствовало созданию единого культурного пространства и рождению новых творческих инициатив. Завершился фестиваль спектаклем "На всякого мудреца довольно простоты" в исполнении петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской, который поразил зрителей современной интерпретацией классики и ярким оформлением.
В рамках церемонии закрытия вручили награды в ключевых номинациях. Лучшим актером признали Алексея Редкова из Улан-Удэ, а сахалинский спектакль "Шведская спичка" получил приз за лучший актерский ансамбль. Особое внимание уделили образовательной программе - участники лабораторий получили памятные дипломы. Фестиваль проходит на Сахалине второй год подряд благодаря соглашению между губернатором Лимаренко и худруком Театра наций Евгением Мироновым.
Сейчас в регионе активно развивают культурную инфраструктуру: открыли новую сцену Чехов-центра, построили цирк и акустический зал. В 2027 году планируют завершить строительство театра музыкальной комедии на 1000 мест, который позволит принимать крупные международные фестивали.
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