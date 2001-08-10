На трассе Южно-Сахалинск - Оха водитель без прав спровоцировал тройное ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 50-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировал 30-летний водитель, управлявший машиной без соответствующих прав и отказавшийся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел 7 июля в 14:00. Мужчина за рулем Toyota Allion выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Subaru XV и Toyota Isis. В результате аварии 32-летний пассажир Toyota Allion получил телесные повреждения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Пострадавшего пассажира медики доставили в ближайшее медицинское учреждение, состояние других участников ДТП не вызывает опасений.