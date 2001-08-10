70-летняя сахалинка продала квартиру, а деньги перевела мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщили, что ей с 27 июля по 4 сентября 2023 года поступали телефонные звонки от неизвестных людей, которые поясняли, что от её имени некий гражданин с доверенностью обращается в банк с целью получения кредита, а также были поданы заявки во все банки на кредиты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В последующем неизвестный убедил женщину, что для защиты от мошенников необходимо самостоятельно обратиться в банки и получить кредиты на максимально доступные суммы с целью выбрать весь кредитный потенциал. Далее, действуя по указанию звонивших, потерпевшая ходила по различным банкам и получала кредиты, которые в последующем обналичивала и отправляла на банковский счет мошенников.

Кроме того, неизвестные лица сообщили, что принадлежащая ей квартира находится в опасности, в связи с чем её необходимо продать, что заявительница самостоятельно и сделала, а полученные наличные денежные средства в размере 6 000 000 рублей она перевела на указанные ей счета. Общий ущерб составил 8 200 880 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.