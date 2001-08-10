Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2023
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14:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан дачный вор-рецидивист

На Сахалине задержан дачный вор-рецидивист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 августа в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 73-летней жительницы города Холмска о том, что в период с 22 по 25 августа с территории дачи, расположенной в одном СНТ, похитили бензокосилку и алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила более 21 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель села Пятиречье. Последний ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как выяснилось, подозреваемый проходил мимо дачи и обратил внимание на оставленную возле калитки куртку. Обыскав карманы, он обнаружил внутри ключи. Тогда решил с их помощью проникнуть на территорию дачного участка. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил вышеуказанное имущество. Затем с другой дачи также украл имущество. Возбуждены уголовные дела.

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