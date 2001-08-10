На Сахалине задержан дачный вор-рецидивист
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 августа в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 73-летней жительницы города Холмска о том, что в период с 22 по 25 августа с территории дачи, расположенной в одном СНТ, похитили бензокосилку и алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила более 21 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель села Пятиречье. Последний ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Как выяснилось, подозреваемый проходил мимо дачи и обратил внимание на оставленную возле калитки куртку. Обыскав карманы, он обнаружил внутри ключи. Тогда решил с их помощью проникнуть на территорию дачного участка. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил вышеуказанное имущество. Затем с другой дачи также украл имущество. Возбуждены уголовные дела.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Летний турпоток в зарубежные страны вырос на 17%
09:17 Сегодня Многодетные семьи Камчатки могут получить двойной налоговый вычет
10:43 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
09:45 Сегодня Пострадавших от непогоды туристов в Приморье разместят в школах
14:30 23 Августа В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов «Сахалинской коммунальной компании»
14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
Выбор редакции
- 10:39 Сегодня На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
- 15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?