Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
Сейчас 02:44
96,70|105,66|66,91
В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
15:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка перевела 140 тысяч рублей на "безопасную ячейку" мошенникам

Сахалинка перевела 140 тысяч рублей на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Охинский" поступило заявление от 22-летней жительницы города Охи о том, что 15 августа неизвестное лицо путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 140 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что заявительнице позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что с её банковского счёта мошенники пытались перевести денежные средства и необходимо перевести свои деньги на безопасную "сейфовую ячейку" в приложении онлайн банка.

Строго следуя инструкциям мошенников, потерпевшая ввела указанный номер "сейфовой ячейки" и размер платежа 140 000 рублей. Позднее, при просмотре истории платежей в приложении банка в чеке о переводе было указано, что перевод выполнен на неизвестное лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?