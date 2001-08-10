Сахалинка перевела 140 тысяч рублей на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Охинский" поступило заявление от 22-летней жительницы города Охи о том, что 15 августа неизвестное лицо путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 140 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что заявительнице позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что с её банковского счёта мошенники пытались перевести денежные средства и необходимо перевести свои деньги на безопасную "сейфовую ячейку" в приложении онлайн банка.

Строго следуя инструкциям мошенников, потерпевшая ввела указанный номер "сейфовой ячейки" и размер платежа 140 000 рублей. Позднее, при просмотре истории платежей в приложении банка в чеке о переводе было указано, что перевод выполнен на неизвестное лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.