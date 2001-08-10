Два сахалинца обчистили магазин, пока продавец спал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ночью 20 июня фигурант, совместно со своим приятелем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в магазине в районе улицы Сахалинской. Там мужчины увидели спящего сотрудника, обратили внимание, что больше никого в помещении нет и решили похитить что-либо ценное.
Таким образом, приятели вступили между собой в преступный сговор, распределив заранее между собой роли, согласно которых один из них (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) будет брать с полок стеллажей в торговом зале и выносить из магазина продукты питания, складируя их недалеко от месторасположения магазина и возвращаться за другими товарами, в то время как обвиняемый похитит денежные средства из кассы в случае их наличия и табачные изделия.
С похищенным имуществом они покинули место совершения преступления, распорядившись в последствии им по своему усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.п. "а,в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину в размере 47 391 рубль, из которых денежные средства из кассы составили 27 800 рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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