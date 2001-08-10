Сахалинка не заперла дверь и лишилась имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 28-летней местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что неизвестное лицо в вечернее время проникло в её незапертую квартиру, откуда похитило сумку с ноутбуком и паспорт на её имя. Сумма ущерба составила более 20000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность 36-летнего гражданина к совершению данной кражи. Местный житель, находясь в гостях у соседей, где распивал спиртные напитки, вышел в подъезд и дернул ручку двери в соседней квартире. Дверь оказалась не заперта, а хозяйка квартиры занималась на кухне своими делами.

Незваный гость прошел в комнату, забрал сумку с ноутбуком и поспешил скрыться. Похищенный ноутбук, сумка к нему и паспорт изъяты полицейскими и возвращены потерпевшей. В отношении неоднократно судимого жителя Поронайска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основание задержания подозреваемого). Ведется следствие.