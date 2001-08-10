Сахалинец попытался арендовать ночью самокат, после чего оказался избит и лишился телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летнего местного жителя, у которого открыто похитили сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личности всех участвующих лиц и задержали их.

Как выяснилось, 2 августа, ближе к ночи, потерпевший находился в районе дома № 86 по проспекту Победы. Потерпевший пытался скачать приложение на телефон, чтобы подключиться и взять напрокат электросамокат. За его действиями наблюдала компания из четырех человек. 27-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра взял на себя роль лидера и распределил роли. Так, 29-летнюю ранее неоднократно судимую подругу он отправил познакомиться с потерпевшим. Задачей девушки было увести мужчину с центральной улицы, отвлечь и разговорить его. В это время двое других участников - 39-ти и 48-ми летние ранее судимые жители областного центра незаметно подошли сзади и ударили его по голове, после чего нанесли несколько ударов и отобрали телефон. При задержании похищенный гаджет был изъят и возвращен потерпевшему

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г,а» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору;