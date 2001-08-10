Сахалинец украл два велосипеда, пристегнутые одним тросом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя областного центра в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 10 июня 2023 года обвиняемый, прогуливаясь по улице Дзержинского в городе Южно-Сахалинске, увидел два стоящих у подъезда велосипеда, которые были пристегнуты одним противоугонным тросом к металлическому ограждению крыльца. У него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, он подошел ближе к велосипедам и перекусил принесенным с собой инструментом трос. Далее фигурант откатил к своему дому сначала один велосипед, а затем вернулся за вторым. Потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 14 800 рублей. Обвиняемый похитил чужое имущество для личного пользования.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.