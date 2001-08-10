Сахалинец украл два велосипеда, пристегнутые одним тросом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя областного центра в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ночью 10 июня 2023 года обвиняемый, прогуливаясь по улице Дзержинского в городе Южно-Сахалинске, увидел два стоящих у подъезда велосипеда, которые были пристегнуты одним противоугонным тросом к металлическому ограждению крыльца. У него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, он подошел ближе к велосипедам и перекусил принесенным с собой инструментом трос. Далее фигурант откатил к своему дому сначала один велосипед, а затем вернулся за вторым. Потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 14 800 рублей. Обвиняемый похитил чужое имущество для личного пользования.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ
10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
10:13 Сегодня Почти 3,5 тысячам сахалинских семей помогли улучшить материальное положение
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
- 15:24 25 Июля Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
- 15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
- 15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?