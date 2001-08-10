Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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11:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэрия Холмска возмущена безобразным поведением жителей, которые превратили братскую могилу на перевале в неприличную зону для пикников. Взрослые люди устраивают свои мангальные пиршества, пьют спиртное и не заботятся о достоинстве этого места. А дети, не удерживаемые родителями, резвятся на газонах, не зная и не понимая, что это место носит глубокий смысл и требует уважения.

В ответ на эту ситуацию власти решили вмешаться и провести уборку на перевале 31 июля. Они собрали мусор, который был разбросан на ступенях к обелиску и вокруг самого памятника. 

После уборки администрация района обратилась к жителям с просьбой - ценить и свято чтить память тех солдат, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Они призвали людей осознать, что в братской могиле захоронены советские воины, павшие в ожесточенных боях за высоту. 

Мэрия Холмска надеется, что люди наконец поймут, что Холмская высота - это не место для развлечений и пикников, а святое место памяти и скорби. 

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