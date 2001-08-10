60-летняя сахалинка украла детскую коляску, чтобы довезти пакеты с покупками до дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 25-летней местной жительницы о том, что из подъезда дома, в котором она проживает, похищена детская коляска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и в скором времени установили причастность к краже местной жительницы.

Как оказалось, ранее судимая 60-летняя жительница Корсакова, ведущая асоциальный образ жизни, возвращалась из магазина с покупкой и решила зайти в данный подъезд. На лестничной площадке она увидела коляску, которую решила похитить, чтобы с ее помощью довезти пакет до дома. Детскую коляску она припрятала во дворе своего дома, до момента изъятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.