60-летняя сахалинка украла детскую коляску, чтобы довезти пакеты с покупками до дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 25-летней местной жительницы о том, что из подъезда дома, в котором она проживает, похищена детская коляска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Прибывшие на место сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и в скором времени установили причастность к краже местной жительницы.
Как оказалось, ранее судимая 60-летняя жительница Корсакова, ведущая асоциальный образ жизни, возвращалась из магазина с покупкой и решила зайти в данный подъезд. На лестничной площадке она увидела коляску, которую решила похитить, чтобы с ее помощью довезти пакет до дома. Детскую коляску она припрятала во дворе своего дома, до момента изъятия.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке
11:42 Сегодня Специализирующаяся на БПЛА компания готова тиражировать сахалинский опыт производства дронов на всю Россию
10:40 Сегодня Улицу Попова в Южно-Сахалинске готовят к асфальтированию
10:16 Сегодня В Амурской области мигранты выгнали школьников со стадиона, подключился следственный комитет
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
11:25 18 Июля Валерий Лимаренко раскритиковал бездействие четырех глав районов в вопросе организации ремонта дорог
09:37 21 Июля Парковочный комплекс аэровокзала в Южно-Сахалинске временно переезжает на другое место
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
Выбор редакции
- 16:42 Вчера Устранили сотни дефектов: как в Сахалинской области провели ямочный ремонт
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?