В Корсакове женщина с ножом ограбила в подъезде 88-летнюю пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило сообщение от оператора системы ЕДДС «112» о том, что в отношении 88-летней жительницы совершен грабеж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Пенсионерка сообщила, что в вечернее время неизвестная женщина зашла за ней в подъезд дома по улице Советской и открыто похитила бумажный пакет, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 4500 рублей и личные вещи.

Пенсионерка была напугана и не стала сопротивляться, так как увидела в руке у женщины нож. Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую по горячим следам - 41-летнюю безработную женщину, проживающую в соседнем подъезде.

Установлено, что ранее уже фигурантка привлекалась к уголовной ответственности по статьям 228 УК РФ и 158 УК РФ. В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). По признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, возбуждено уголовное дело.