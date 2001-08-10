Сахалинец помог вытащить быка из ямы, а потом обокрал хозяина животного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Данное преступление было установлено в ходе расследования кражи, о которой сообщалось ранее. Так, ещё 26 июня в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 67-летнего жителя села Забайкалец о том, что ночью у него из машины украли 7 000 рублей. Тогда в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался раннее неоднократно судимый 38-летний местный житель.

Как оказалось, заявитель днем попросил односельчанина помочь ему вытащить быка из ямы и заплатил за помощь 300 рублей. После выполнения договора они подошли к машине, где мужчина достал из портмоне деньги и отдал подозреваемому, а кошелек положил обратно. Фигурант приметил, что в кошельке имелись крупные купюры и ночью решил похитить деньги.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник на территорию чужого двора, где нашел камень. При помощи него он пытался разбить боковые стекла, но у него ничего не вышло. В итоге он разбил заднее ветровое стекло, через которое проник в салон, откуда похитил 7 тысяч рублей. Полицейские изъяли 5 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по факту кражи. Установлена сумма ущерба от повреждения стекол, она составляет 9800 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.