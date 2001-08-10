Пожарные ликвидировали возгорание в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 7 июня в 22.27 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании заброшенного дома на ул.переулок Невельского,дом 30. Пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия огнеборцев горел дом на площади 12 кв.м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС

Возгорание было локализовано в 22.50 (сах), а в 00.20 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники ГУ МЧС России Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.