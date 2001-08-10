Сахалинец угнал автомобиль, который приехал осматривать для покупки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по городскому округу "Охинский" поступило сообщение 60-летнего местного жителя о том, что у него открыто был похищен автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что ранее мужчина выставил на продажу свое транспортное средство. Встреча с потенциальным покупателем происходила на территории одной из местных авторазборок. Молодой человек пришел в компании двух своих знакомых. Они начали осматривать транспортное средство и задавать вопросы о машине. Когда речь зашла про документы на автомобиль, потерпевший вспомнил, что оставил их подсобном помещении и пошел за ними. Услышав шум, он вышел на улицу и увидел что гражданин сел в его автомобиль, завел его и тронулся с места. Не обращая внимания на крики свидетелей, гражданин с разгона сломал ворота и скрылся, оставив на месте преступления потерпевшего и своих приятелей.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника – им оказался 19-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение угонов.
В дальнейшем подозреваемый скрывался от правоохранительных органов, однако сотрудники полиции, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, задержали его. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения похищенного транспортного средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества. Гражданин задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ – основание задержания подозреваемого. Ведется следствие.
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