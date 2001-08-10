Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2023
Сейчас 06:18
80,06|85,90|66,91
В Макаровском районе ищут пропавшего мужчину
16:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец угнал машину и катал на ней девушку пока не закончился бензин

Молодой сахалинец угнал машину и катал на ней девушку пока не закончился бензин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что со двора дома, расположенного по улице Набережной был угнан легковой автомобиль. Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску по данному поводу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции. 

Как выяснилось, 21-летний фигурант гостил у бабушки и в ночное время отправился в магазин. Проходя мимо дома потерпевшего, он обратил внимание на подержанный припаркованный автомобиль. Дернув ручку двери, он обнаружил, что дверь не заперта, а ключ находится в замке зажигания. Молодой человек поехал кататься и заехал по пути за знакомой девушкой. В районе проспекта Мира, 278 у них закончился бензин, и они остались сидеть в транспортном средстве до тех пор, пока к ним не подъехал дежурный экипаж ДПС. Молодые люди были доставлены в дежурную часть городского УМВД для дальнейшего разбирательства.

В отношении ранее неоднократно судимого за кражи жителя областного центра дознавателем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?