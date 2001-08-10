Молодой сахалинец угнал машину и катал на ней девушку пока не закончился бензин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что со двора дома, расположенного по улице Набережной был угнан легковой автомобиль. Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску по данному поводу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, 21-летний фигурант гостил у бабушки и в ночное время отправился в магазин. Проходя мимо дома потерпевшего, он обратил внимание на подержанный припаркованный автомобиль. Дернув ручку двери, он обнаружил, что дверь не заперта, а ключ находится в замке зажигания. Молодой человек поехал кататься и заехал по пути за знакомой девушкой. В районе проспекта Мира, 278 у них закончился бензин, и они остались сидеть в транспортном средстве до тех пор, пока к ним не подъехал дежурный экипаж ДПС. Молодые люди были доставлены в дежурную часть городского УМВД для дальнейшего разбирательства.
В отношении ранее неоднократно судимого за кражи жителя областного центра дознавателем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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