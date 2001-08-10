Сахалинец забыл у знакомого свой телефон, а тот подарил его дочке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Чехов, который совершил кражу телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в ночь с 29 на 30 ноября 2022 г. к фигуранту в бытовку по месту работы пришел его знакомый и начал выпивать спиртное. Чуть позже гость уснул на полу. Проснувшись, утром, мужчина поднялся и ушел в неизвестном направлении.

Перед сдачей смены обвиняемый наводил порядок и заметил на полу чужой телефон, и несмотря на то, что он прекрасно понимал кому может принадлежать, все равно решил забрать его себе. А на следующую смену злоумышленник забрал его домой и подарил своей дочке.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину в размере 6 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд.