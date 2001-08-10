Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский предприниматель Станислав Сушков успешно развивает новое направление бизнеса - производство натурального чая из местного сырья. Его компания, начинавшая с хлебопечения, теперь входит в десятку лучших региональных производителей по версии конкурса "Знай наших".

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, предприниматель освоил чайное производство два года назад благодаря государственным мерам поддержки. "Программы субсидирования помогли приобрести оборудование и расширить ассортимент", - пояснил Сушков. Сейчас компания предлагает чайные сборы с вишней и мятой, а в планах - добавление сахалинской брусники и голубики.

По словам главы отдела продвижения Евгения Червова, сырье собирают на сопках Александровск-Сахалинского. "Наш иван-чай не содержит кофеина, но укрепляет иммунитет", - отметил он. Продукцию уже можно купить в двух южно-сахалинских сувенирных магазинах, а с помощью Российского экспортного центра компания планирует выйти за пределы региона. В перспективе - создание туристического кластера с чайными плантациями и домом отдыха.

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