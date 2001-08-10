Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский предприниматель Станислав Сушков успешно развивает новое направление бизнеса - производство натурального чая из местного сырья. Его компания, начинавшая с хлебопечения, теперь входит в десятку лучших региональных производителей по версии конкурса "Знай наших".
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, предприниматель освоил чайное производство два года назад благодаря государственным мерам поддержки. "Программы субсидирования помогли приобрести оборудование и расширить ассортимент", - пояснил Сушков. Сейчас компания предлагает чайные сборы с вишней и мятой, а в планах - добавление сахалинской брусники и голубики.
По словам главы отдела продвижения Евгения Червова, сырье собирают на сопках Александровск-Сахалинского. "Наш иван-чай не содержит кофеина, но укрепляет иммунитет", - отметил он. Продукцию уже можно купить в двух южно-сахалинских сувенирных магазинах, а с помощью Российского экспортного центра компания планирует выйти за пределы региона. В перспективе - создание туристического кластера с чайными плантациями и домом отдыха.
Напомним, поддержка малого бизнеса в области осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Центр "Мой бизнес" за шесть лет работы оказал предпринимателям более 400 бесплатных услуг. Подробности можно узнать на сайте mybusiness65.ru или по телефону 8-800-222-0123.
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