Тихоокеанское
информационное агентство
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10:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России

В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 июля 2025 года Корсаковский историко-краеведческий музей представит выставочный проект "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России". Экспозиция включит около 200 уникальных предметов, демонстрирующих ювелирное искусство почти 40 народов страны с конца XVII до начала XX века.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, выставка раскроет этническое многообразие России через призму декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят украшения, созданные как профессиональными ювелирами, так и народными мастерами, с использованием различных материалов и техник. Особое внимание организаторы уделили демонстрации региональных особенностей и традиционных орнаментов.

Выставка будет работать по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 22. Торжественное открытие состоится 15 июля в 11:00. Вход свободный для всех возрастных категорий. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4243) 54-46-25.

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