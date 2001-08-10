В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 июля 2025 года Корсаковский историко-краеведческий музей представит выставочный проект "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России". Экспозиция включит около 200 уникальных предметов, демонстрирующих ювелирное искусство почти 40 народов страны с конца XVII до начала XX века.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, выставка раскроет этническое многообразие России через призму декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят украшения, созданные как профессиональными ювелирами, так и народными мастерами, с использованием различных материалов и техник. Особое внимание организаторы уделили демонстрации региональных особенностей и традиционных орнаментов.
Выставка будет работать по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 22. Торжественное открытие состоится 15 июля в 11:00. Вход свободный для всех возрастных категорий. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4243) 54-46-25.
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