Прокуратура Томаринского района добилась выплаты пострадавшему на производстве работнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района добилась в суде взыскания 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу работника, получившего травму из-за грубых нарушений охраны труда на предприятии. Судебное решение уже вступило в силу, и пострадавший получил всю сумму в полном объеме.

Поводом для прокурорской проверки стало обращение гражданина, ранее работавшего на одном из предприятий муниципального образования. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, проверка установила, что работодатель не создал безопасные условия труда и не проконтролировал выполнение работ должным образом. Эти нарушения напрямую привели к несчастному случаю: работник получил травму ноги в результате наезда погрузчика.

Обнаружив нарушения законодательства об охране труда, прокуратура района оперативно подготовила и подала в суд исковое заявление в защиту интересов пострадавшего работника. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования. Он обязал работодателя выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу работодатель выплатил гражданину всю присужденную судом сумму компенсации – 300 тысяч рублей. Это решение стало важным прецедентом защиты прав работников на безопасный труд в районе.