В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню рыбака. Губернатор Валерий Лимаренко наградил отличившихся работников отрасли и отметил значительные успехи региона в рыбопромышленном комплексе.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, Сахалин сохраняет лидерские позиции на Дальнем Востоке по объемам вылова и переработки рыбы. "Рыбохозяйственный комплекс - это наша гордость и важный сектор экономики, - подчеркнул Лимаренко. - Благодаря ветеранам отрасли мы создали прочную базу и продолжаем развивать морские традиции".
По итогам 2024 года в регионе работают более 700 рыбопромышленных предприятий, где занято около 10 тысяч человек. Объем вылова составил 792 тысячи тонн, что на 15 тысяч тонн превышает показатели предыдущего года. Особое внимание уделяется глубокой переработке - за последние годы построили 6 новых заводов, включая два мощных предприятия на Итурупе и Шикотане.
Отдельно губернатор отметил успехи в воспроизводстве лососевых и социальные инициативы. Проект "Доступная рыба" позволил реализовать 1500 тонн продукции по сниженным ценам. Для рыбаков-любителей увеличили суточную норму вылова горбуши и расширили перечень разрешенных мест. "Мы продолжим улучшать условия для всех, кто связан с рыбной отраслью", - пообещал министр рыболовства Иван Радченко.
В завершение мероприятия ветеранам отрасли присвоили звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства", а лучших сотрудников наградили грамотами и благодарностями регионального правительства.
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