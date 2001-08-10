Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинск прибыли сборные команды Амурской области и Хабаровского края для участия в межрегиональном физкультурном мероприятии "Кубок Защитников Отечества". Среди участников - ветеран СВО и дебютант крупных соревнований, которые поделились ожиданиями от турнира.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, на Сахалин прилетели более 220 спортсменов со всего Дальнего Востока. В составе амурской команды - Герман Китов, который впервые выступит на таком уровне в волейболе сидя. "Эмоции зашкаливают, - признался Китов. - Хочу познакомиться с коллегами из других регионов и увидеть Сахалин". Хабаровский край представит Михаил Скутин, занявшийся пулевой стрельбой полтора года назад по инициативе Фонда "Защитники Отечества". "Мы готовы бороться за победу, но главное - достойно показать себя", - отметил ветеран.
Турнир пройдет в УТЦ "Восток" с 11 по 13 июля. Сахалинская область выставит 18 спортсменов и 7 тренеров. Программа включает настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельбу из лука, волейбол сидя и другие дисциплины в трех категориях: для спортсменов на колясках, стоя и в открытом классе.
Церемонии открытия и закрытия состоятся в Центре Единоборств. Вход для зрителей свободный. Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено на развитие адаптивного спорта и интеграцию участников с инвалидностью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:13 Сегодня В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
09:38 Сегодня Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
09:10 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 140 нарушений ПДД и задержали 5 пьяных водителей
08:58 Сегодня На Сахалине произошло землетрясение
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
16:17 4 Июля В Южно-Сахалинске поздравили ветерана труда с 98-летием
13:10 4 Июля Фотопроект "Семьи Южного" украсил улицы Южно-Сахалинска к празднику
16:39 4 Июля "Геоскан" приступила к масштабной аэросъемке Сахалинской области
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 09:38 Сегодня Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
- 10:59 Вчера Погоня в Долинске закончилась аварией с пострадавшими
- 14:57 7 Июля VI Фестиваль театров Дальнего Востока завершился в Южно-Сахалинске
- 10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?