Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинск прибыли сборные команды Амурской области и Хабаровского края для участия в межрегиональном физкультурном мероприятии "Кубок Защитников Отечества". Среди участников - ветеран СВО и дебютант крупных соревнований, которые поделились ожиданиями от турнира.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, на Сахалин прилетели более 220 спортсменов со всего Дальнего Востока. В составе амурской команды - Герман Китов, который впервые выступит на таком уровне в волейболе сидя. "Эмоции зашкаливают, - признался Китов. - Хочу познакомиться с коллегами из других регионов и увидеть Сахалин". Хабаровский край представит Михаил Скутин, занявшийся пулевой стрельбой полтора года назад по инициативе Фонда "Защитники Отечества". "Мы готовы бороться за победу, но главное - достойно показать себя", - отметил ветеран.

Турнир пройдет в УТЦ "Восток" с 11 по 13 июля. Сахалинская область выставит 18 спортсменов и 7 тренеров. Программа включает настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельбу из лука, волейбол сидя и другие дисциплины в трех категориях: для спортсменов на колясках, стоя и в открытом классе.

Церемонии открытия и закрытия состоятся в Центре Единоборств. Вход для зрителей свободный. Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено на развитие адаптивного спорта и интеграцию участников с инвалидностью.