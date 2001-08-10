Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории комплекса «Центральная ярмарка» в Южно-Сахалинске прошла праздничная торговля, приуроченная ко Дню рыбака. Это уникальная возможность для горожан и гостей острова напрямую приобрести широкий ассортимент свежайшей рыбы, морепродуктов и фермерских товаров по выгодным ценам от местных производителей.

Рыбопромышленные предприятия представили на ярмарке свежую, свежемороженую и копченую рыбу, пресервы и полуфабрикаты. Крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпроизводители дополнили ассортимент мясом, колбасами, кондитерскими изделиями, овощами, медом и свежей ягодой. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в ярмарке участвовали производители из Корсаковского, Невельского районов и Анивского городского округа. «Люди активно пользуются возможностью купить продукты по ценам производителей», – отметила исполняющая обязанности директора департамента Елена Дачилова.

Интерес к ярмарке подтвердили и покупатели. Андрей Жуков, житель Саратова, приехавший в командировку на Сахалин, специально посетил торговые ряды перед отъездом домой: «О ярмарке рассказали местные жители. Купил копчености – горбушу, нерку – всё, что планировал». Участница ярмарки Татьяна Голубева рассказала о спросе: «Мы продаем копченую, вяленую рыбу, юколу, палтус, рыбу по-японски и слабосоленую. Покупатели отзываются положительно, многие становятся постоянными клиентами. Ярмарка – отличная площадка, чтобы показать продукцию».

Для создания праздничной атмосферы организаторы запустили концертную программу в обеденное время, а для детей подготовили творческие мастер-классы. Посетительница Любовь Новикова, пришедшая с внуком, оценила удобство и атмосферу: «Здесь можно найти всё необходимое: от рыбы до овощей и мяса. Всё доступно и хорошего качества. Царит приятная атмосфера: весело, играет музыка, есть возможность пообщаться». Следующую тематическую ярмарку, посвященную Дню работника торговли, запланировали на 25 июля 2025 года.