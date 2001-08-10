Камчатские прыгуньи Ермоленко и Наймушина завоевали золото и бронзу на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанницы камчатской СШОР триумфально выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Диана Ермоленко завоевала золотую медаль, а Дарина Наймушина поднялась на бронзовую ступень пьедестала в своей возрастной категории.

Спортсменки из Камчатского края показали выдающиеся результаты на турнире «Малахитовая шкатулка» среди девушек 15-17 лет. На трамплине HS 50-84 Диана Ермоленко уверенно заняла первое место, набрав в сумме 221,2 очка. Дарина Наймушина продемонстрировала высокий уровень мастерства, заработав 194,4 очка, что принесло ей почетную бронзовую награду.