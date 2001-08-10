На Сахалине задержали группу браконьеров, добывающих гребешков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали семерых участников организованной группы по подозрению в масштабной незаконной добыче морского гребешка, нанеся ущерб водным биоресурсам на сумму свыше полумиллиона рублей. Группу мужчин в возрасте от 41 до 44 лет задержали в Корсакове после серии оперативных мероприятий.
Полиция установила, что житель Корсакова вместе с шестью сообщниками систематически выходил в море на моторных лодках. Как уточнили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники использовали профессиональное водолазное снаряжение для добычи гребешка. Оперативники отследили перемещения группы и задержали подозреваемых в городском гаражном кооперативе, куда те прибыли после очередного выхода на криминальный промысел.
При осмотре гаражного бокса, принадлежавшего одному из фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию незаконно добытых биоресурсов: 847 экземпляров свежевыловленного гребешка и 17 килограммов замороженного. Также полиция конфисковала использовавшиеся для браконьерства моторные лодки и водолазное снаряжение. Предварительная оценка ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, составила не менее 584 тысяч рублей. По данным следствия, браконьеры планировали реализовать гребешок на территории Сахалинской области.
На основании собранных оперативниками материалов дознаватели ОМВД России "Корсаковский" возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная организованной группой). В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия для закрепления доказательной базы. Всем семерым задержанным суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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