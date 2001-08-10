В Быкове завершают строительство дома для 60 семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Быков Долинского района строители завершают возведение нового многоквартирного дома на улице Горняцкой, который примет 60 семей, переселяющихся из аварийного жилья. Этот объект реализуют в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, который поставил задачу ликвидировать 6,2 млн кв. метров непригодного фонда и переселить 345 тысяч россиян до 2030 года.
Рабочие практически завершили основные строительные работы и сейчас выполняют чистовую отделку квартир, монтируют сантехнические приборы, водонагреватели и электроплиты. В новом доме предусмотрят 10 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Как сообщает ТИА "Острова" в компании-подрядчике, строители также облагораживают придомовую территорию: обустраивают парковочные места и монтируют оборудование для детской площадки. "Осталось лишь установить электроплиты, разместить качели и столики во дворе – и объект будет готов к сдаче", – отметил начальник участка Александр Чикмарев.
Новоселам, среди которых – долго проживавшая в аварийном доме Елена Аушева, не придется делать ремонт: квартиры сдадут с чистовой отделкой. "Жить в старом доме было очень тяжело: все текло, валилось. Новое жилье – большая радость! Спасибо властям и Президенту, что старые дома сносят, а нас переселяют в комфорт", – поделилась будущая жительница дома.
Сахалинская область, ставшая первым регионом России, полностью завершившим первую программу расселения аварийного жилья (до 1 января 2017 года), активно реализует новую программу до конца 2026 года. Только в Долинском районе за время ее действия уже обеспечили комфортным жильем свыше 2 тысяч человек.
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