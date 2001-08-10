На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая выставка «Скульпторы о войне» открылась 11 июля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Она посвящена скульптурным произведениям, увековечившим память о героях Великой Отечественной войны и её трагических последствиях.

Выставка призвана напомнить посетителям о том, какую роль сыграла скульптура в формировании исторической памяти и сохранении духовного наследия эпохи. Через образы монументов, созданных в послевоенные десятилетия, зритель получает возможность взглянуть на войну глазами художников, чьими руками рождались самые значимые символы Победы.

Одним из центральных объектов внимания стали работы знаменитого советского скульптора Евгения Вучетича. Народный художник СССР задумал триптих «Меч Победы» после окончания Великой Отечественной войны. В основе триптиха была идея о том, что меч, выкованный на берегу Урала, затем был поднят Родиной-матерью в Сталинграде с призывом дать отпор врагу и опущен после Победы в Берлине. Возводился триптих в обратном порядке. Сначала в 1949 году установили монумент «Воин – освободитель» в Трептов-парке. «Родина – мать» на Мамаевом кургане завершена в 1967 году, последним был «Тыл – фронту», открытый в 1979 году. Автором последней части триптиха является скульптор Лев Головницкий. Архитектором трёх монументов был Яков Белопольский.

Сын выдающегося скульптора Евгения Вучетича, Виктор, автор книги «Вучетич. Скульптор эпохи» предлагает читателям уникальный взгляд на жизнь и творчество своего отца. Опираясь на свой опыт писателя и журналиста, Виктор исследует творческое кредо и жизненную философию Евгения Вучетича. Книга включает в себя воспоминания о создании знаковых произведений, таких как памятник Воину-освободителю в Берлине и ансамбль на Мамаевом кургане. Автор акцентирует внимание на инженерных прорывах, реализованных Вучетичем в каждом проекте, на его взаимодействии с властью, коллегами и людьми из разных слоев общества. Книга – не просто биография, а глубокое погружение в личность художника, его эпоху и его творческий путь.

Евгений Зайцев, автор альбома «Художественная летопись Великой Отечественной» в разделе «Скульптура» представляет иллюстрации работ известных мастеров, среди которых – портреты военачальников, памятники воинам-освободителям, героям войны, памятники жертвам фашизма. Один из самых впечатляющих - памятник Михаилу Паникахе, установленный в Волгограде. Он является мемориалом, посвященном подвигу советского воина, который, будучи объятым пламенем, бросился на вражеский танк и ценой своей жизни уничтожил его. Памятник, изображающий этот героический поступок, был создан скульптором Робертом Харитоновым и архитектором Юриием Белоусовым.

В книге Арсения Котова «Советские монументы» собраны фотографии советских памятников, установленных в бывших союзных республиках. Это монументы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, науке и прогрессу, революционным событиям и выдающимся личностям той эпохи. Уже сейчас часть из этих памятников уничтожена, других скоро не станет. Цель книги – показать величие и красоту советских монументов, мастерство их авторов, и призвать к их сохранению.

Издание «Мамаев курган – главная высота России» содержит описание процесса создания этого величественного мемориала, информацию об авторах художественных решений, о труде строителей, проделавших эту работу, и, безусловно, о тех, кому посвящен этот ансамбль, – о героях, защищавших Сталинград.

Журналы «Родина», «Традиции», «Русское искусство» рассказывают о величественном памятнике подо Ржевом, созданным молодым скульптором Андреем Коробцовым в 2020-м году. В экспонирующемся номере «Русского искусства» большая часть материала посвящена именно скульптуре: рассказывается о памятниках и мемориальных комплексах, посвященных войне.

В разворотных иллюстрациях представлены фотографии скульптурной композиции Александра Кибальникова «Жажда» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» из книги «Великая Отечественная война в произведениях советских художников» и памятник генералу Карбышеву (Маутхаузен, Автрия) из альбома «Владимир Ефимович Цигаль: Монументальная и станковая скульптура. Рисунки». Об истории создания этих и многих других произведений можно прочитать в представленных книгах.

Экспозиция расположена в зале им. А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 сентября.