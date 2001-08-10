Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 15 водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие 24 часа на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшими, однако основное внимание Госавтоинспекции сосредоточилось на массовых нарушениях ПДД. Сотрудники ведомства в ходе профилактических рейдов задержали трех нетрезвых и двенадцать не имеющих права управления водителей, а также поместили на спецстоянку пять автомобилей.
Инспекторы ГИБДД пресекли в общей сложности 114 административных правонарушений. Помимо задержаний за вождение в пьяном виде и без прав, они привлекли к ответственности семь водителей за непристегнутые ремни безопасности и четырнадцать – за управление автомобилями с чрезмерной тонировкой стекол. Также нарушили правила перевозки детей двое автовладельцев, двое управляли транспортными средствами с неисправностями (глушитель), трое выехали на встречную полосу, а один не уступил дорогу пешеходам. Дополнительно инспекторы составили четыре административных материала на водителей, просрочивших оплату штрафов ГИБДД.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 3569 нарушений ПДД. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, подавляющее большинство – 3049 случаев – составило превышение скорости. Еще 34 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, 201 – не использовали ремни безопасности. Также камеры зафиксировали 49 случаев выезда на встречную полосу и 13 фактов непредоставления преимущества пешеходам на переходах.
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