На Сахалине ревнивец бегал с ножом по улицам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 мая около часа ночи, находясь на охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, к инспекторам отделения ГИБДД капитану полиции Дмитрию Мельнику и капитану полиции Степану Дашевскому обратился за помощью 29-ти летний молодой человек, сообщив, что его преследует мужчина с ножом в руке и угрожает убить, так как между ними произошел конфликт на почве ревности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В этот момент, действительно подошел мужчина с ножом, который на законные требования инспекторов отделения ГИБДД прекратить свои противоправные действия и убрать нож отвечал отказом, говорил, что хочет убить преследуемого.

На основании Федерального закона «О полиции» сотрудники Госавтоинспекции обнажили табельное огнестрельное оружие и предупредили правонарушителя о его применении, в случае невыполнения их законных требований.

Увидев оружие, мужчина бросил нож на землю, после чего был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ.