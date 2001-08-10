Сахалинец подобрал в автобусе выпавший из чужого кармана телефон и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 25-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что ехал на рейсовом автобусе сообщением Поронайск – Южно-Сахалинск, где при неизвестных обстоятельствах у него пропал сотовый телефон, стоимостью 23 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель поселка Взморье Долинского района. Выяснилось, что фигурант сидел рядом с потерпевшим и заметил как у последнего из кармана выпал гаджет, он не стал говорить попутчику об этом, а незаметно взял девайс и положил себе в карман.

При задержании телефон был изъят, мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.