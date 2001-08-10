Сахалинская область будет сотрудничать с Музыкальной академией Ларисы Долиной на постоянной основе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и народная артистка России Лариса Долина. Регион и Музыкальная академия будут вести совместную работу по поиску и развитию талантливых вокалистов и музыкантов, а также проводить обучающие мероприятия для начинающих артистов и музыкальных педагогов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- С этого момента мы вместе будем раскрывать творческий потенциал юных исполнителей в регионе, наставники Музыкальной академии будут приезжать в Южно-Сахалинск и работать с учениками на регулярной основе, - отметила народная артистка России Лариса Долина.
Сахалин стал четвертым регионом-партнером Музыкальной академии Ларисы Долиной. Ранее соглашения были подписаны с Самарской, Волгоградской и Челябинской областями, где также созданы и активно работают региональные группы Академии и ведется системная работа с вокалистами, музыкантами и музыкальными педагогами.
Напомним, на Сахалине уже создана региональная группа вокалистов Музыкальной академии: с 22 учениками, прошедшими серьезный отбор, активно работают наставники Музыкальной академии, ранее педагоги Академии провели серию мастер-классов в регионе, в которых приняли участие более 120 сахалинцев. В планах также работа с оркестрами и хоровыми коллективами Сахалинской области и организация концерта с участием учеников сахалинской группы, наставников Академии и народной артистки России Ларисы Долиной.
- Я с детства стою на сцене, в музыке вся моя жизнь. Уже несколько лет обучаюсь в Сахалинском колледже искусств. А с этого года еще и у наставников Музыкальной академии. Это потрясающий опыт, который помогает открыть в себе новые грани. Мечтаю о большой сцене, уверена, что все получится, - поделилась одна из студенток Музыкальной академии.
Следующий приезд наставников Музыкальной академии в регион запланирован на начало июня этого года. В июле начнется работа по созданию шоу программы для концерта, который состоится в августе в рамках Всероссийского форума "Острова". Также участников ждет череда концертов по районам области.
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