На Сахалине будут судить телефонного террориста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя без постоянного места регистрации, который обвиняется в заведомо ложном сообщении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 7 февраля текущего года фигурант, находясь в туалетной комнате на железнодорожном вокзале в областном центре, в целях дестабилизации деятельности органов власти, понимая, что таким сообщением будет поставлена под угрозу общественная безопасность, используя мобильный телефон, совершил звонок в экстренную службу 112 Единой дежурной диспетчерской службы.

Гражданин, имея надуманный повод в виде задержки ответа на ранее поданное им обращение в государственные органы власти, сообщил диспетчеру, что в одном из административных зданий Анивского района находится опасный предмет. В результате поисковых мероприятий не было обнаружено предметов, представляющих угрозу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.