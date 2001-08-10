Два молодых сахалинца решили покататься на чужой машине, и теперь их будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" 29 апреля поступило заявление от 56-летнего гражданина о том, что в ночь с 28 на 29 апреля пропал автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей, припаркованный собственником на придомовой территории по его месту проживания, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили обстоятельства угона и причастных к нему граждан. Выяснилось, что ранее неоднократно судимые 18-летний и его 21-летний товарищ решили покататься по ночному городу. Но так как молодые люди не имели собственного автотранспорта, то решили совершить угон. Внимание их пало на "железного коня" без сигнализации. Накатавшись вдоволь по городским улицам на иномарке заявителя, молодые люди бросили угнанный автомобиль в пятидесяти метрах от места преступления. Их действия также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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