Сахалинские полицейские раскрыли кражу, совершенную пять лет назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 50-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в хищении ценного имущества у гражданина. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По данному поводу было возбуждено уголовное дело по п. «в», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража со значительным ущербом, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ещё в начале 2018 года в полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от 30-летнего гражданина о том, что в период с 11 по 14 февраля неизвестное лицо проникло в бытовое помещение, расположенное в подвале в доме на улице Комсомольской, откуда похитило автомобильную мойку, бензопилу, сварочный аппарат и шлифовальную машину.

Спустя время, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили причастного к данному деянию злоумышленника. Мужчина, не имея основного источника дохода, с целью наживы, где путём взлома двери металлическим предметом, проник в подвальное помещение и похитил чужое имущество. Далее он сбыл похищенное за 6 тысяч рублей троим неизвестным.

В его отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.