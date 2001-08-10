Выпившая сахалинка решила согнать голубя с машины и повредила автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жителя областного центра о том, что на автомобиле, принадлежащем его 70-летнему родственнику, имеется повреждение. Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемую в умышленном повреждении чужого имущества. Ею оказалась 26-летняя местная жительница. Как пояснила сама девушка, около 15 часов 20 минут она, находясь в нетрезвом состоянии, проходила мимо припаркованного во дворе автомобиля и увидела сидящего на капоте голубя. Решив его согнать, девушка оступилась и ударила рукой по капоту. От её удара осталась вмятина и было повреждено лакокрасочное покрытие. После чего ранее неоднократно судимая гражданка поспешила скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).