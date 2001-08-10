Сахалинец украл ружье и спрятал его в сугробе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Долинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Сокол, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, по факту хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 18 января 2023 года примерно в 20.00 часов обвиняемый, находясь дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить двуствольное гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра, владельцем которого является родственник фигуранта.
Так, с помощью найденного в доме ключа, мужчина открыл находящийся в жилой комнате металлический сейф, предназначенный для хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, после чего неправомерно завладел и таким образом похитил находившиеся в указанном сейфе охотничье ружьё, а также два патрона 12 калибра, с целью последующей охоты на животных в лесном массиве Долинского района.
Затем, злоумышленник покинул место преступления и отправился в район улицы Северной, где спрятал похищенное в снежном сугробе.
Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаивается.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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