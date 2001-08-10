На Сахалине задавили пешехода, лежащего ночью на дороге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с 4 на 5 апреля 2023 года на 11 км автодороги Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка 21-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 36-летний пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.