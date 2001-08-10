Пьяная сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которая обвиняется в заведомо ложном сообщении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 сентября 2022 года обвиняемая, находясь в квартире своего знакомого в городе Южно-Сахалинске в состоянии алкогольного опьянения, решила из хулиганских побуждений сообщить якобы о существующей угрозе одному из административных зданий.

В результате поисковых мероприятий не было обнаружено предметов, представляющих угрозу.

Во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена жительница областного центра 1984 года рождения. Также был изъят сотовый телефон, с которого поступил звонок.

Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Уголовное дело рассмотрит суд.