Сахалинец при помощи фонаря и отвертки обокрал дом, в котором не горел свет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего местного жителя в краже имущества с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" с сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 19 ноября 2022 года, обвиняемый, идя по дороге домой, заметил, что в одном из жилых домов не горит свет и, предположив, что там никого нет, решил чем-нибудь поживиться.
Он зашел через калитку во двор дома, на двери которого увидел навесной замок, а сбоку – пристройку. Фигурант без труда проник в неё и, найдя там фонарь и отвертку, аккуратно выставил стекло в окне дома, после чего проник в помещение. В жилище он обнаружил три компьютерные материнские платы, компьютер, ноутбук, телефон, автомобильный телевизор, электрические инструменты и радиоприемник. Затем он прошел на кухню, где нашел алкогольные напитки, похитив бутылку вермута, и, положив все украденное в мешки, найденные в помещении, скрылся таким же способом, как и проник. В целом фигурант похитил имущество на сумму 64 700 рублей. Вскоре некоторые дорогостоящие электроинструменты он продал неизвестному за 1000 рублей.
Впоследствии часть похищенного правоохранителями была найдена у него по месту жительства.
Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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