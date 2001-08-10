Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
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10:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

При тушении пожара в Охе обнаружено тело местного жителя

При тушении пожара в Охе обнаружено тело местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении пожара в одной из квартир по ул. Комсомольской тела местного жителя организовано проведение проверки, рассказали ТИА "Острова"  в региональном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для установления причин смерти мужчины и возникновения возгорания назначены судебные исследования.

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