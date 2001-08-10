При тушении пожара в Охе обнаружено тело местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении пожара в одной из квартир по ул. Комсомольской тела местного жителя организовано проведение проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для установления причин смерти мужчины и возникновения возгорания назначены судебные исследования.