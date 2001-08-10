На Сахалине внук украл у деда 45 тысяч рублей, а потом угнал и автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 января в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратился 70-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля со двора дома, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Незамедлительно были ориентированы все наружные службы на поиск транспортного средства. В течение часа благодаря грамотной и слаженной работе экипажа дорожно-патрульной службы ОГИБДД поронайского ОМВД на автодороге п. Леонидово – Поронайск разыскиваемый автомобиль был остановлен, а водитель задержан. За рулем находился ранее судимый 24-летний внук потерпевшего.

Кроме того выяснилось, что фигурант в период с 14 по 22 декабря похитил со счета заявителя 45500 тысяч рублей. Молодой человек воспользовался мобильным приложением, установленным в телефоне дедушки, и оплачивал по нему интернет игры.