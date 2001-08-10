Сахалинец, воспользовавшись состоянием здоровья брата, обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступила оперативная информация о совершении противоправного деяния в отношении 52-летнего местного жителя. В ходе проверки этих сведений выяснилось, что у данного гражданина в период времени с 6 до 8 января с банковского счета похитили денежные средства в сумме 8400 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розысках мероприятий полицейские установили обстоятельства кражи. Как выяснилось, к потерпевшему периодически приходит его брат, обращаясь с различными просьбами, в том числе занять деньги.
Вот и накануне пропажи к заявителю приходил его родственник, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки. В это время гость отправлялся за продуктами с картой потерпевшего, поскольку последний сам по магазинам не ходит из-за состояния здоровья. Родственник, зная от кредитки пароль, подошел к банкомату, посмотрел баланс и обналичил деньги, которые похитил. Также он приобрёл необходимое и, возвратившись к брату, отдал ему кредитку. Уже по завершению вечера отправился домой, а спустя несколько дней о пропаже денег со счета узнала сожительница владельца карты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
В отношении 40-летнего гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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