Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2023
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16:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, воспользовавшись состоянием здоровья брата, обокрал его

Сахалинец, воспользовавшись состоянием здоровья брата, обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступила оперативная информация о совершении противоправного деяния в отношении 52-летнего местного жителя. В ходе проверки этих сведений выяснилось, что у данного гражданина в период времени с 6 до 8 января с банковского счета похитили денежные средства в сумме 8400 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розысках мероприятий полицейские установили обстоятельства кражи. Как выяснилось, к потерпевшему периодически приходит его брат, обращаясь с различными просьбами, в том числе занять деньги.

Вот и накануне пропажи к заявителю приходил его родственник, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки. В это время гость отправлялся за продуктами с картой потерпевшего, поскольку последний сам по магазинам не ходит из-за состояния здоровья. Родственник, зная от кредитки пароль, подошел к банкомату, посмотрел баланс и обналичил деньги, которые похитил. Также он приобрёл необходимое и, возвратившись к брату, отдал ему кредитку. Уже по завершению вечера отправился домой, а спустя несколько дней о пропаже денег со счета узнала сожительница владельца карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении 40-летнего гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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