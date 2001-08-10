На Сахалине задержан вор, похищавший растворимый кофе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, находясь в помещении супермаркета в районе улицы Ленина, подошел к стеллажу, где находились банки с кофе и решил взять себе несколько банок безвозмездно. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что покупатели и продавцы супермаркета не наблюдают за его действиями, взял со стеллажа товар и поместил его под куртку, после чего вышел из помещения супермаркета.
11 февраля 2022 года, находясь в супермаркете в районе улицы Сахалинской, он взял со стеллажа двенадцать банок кофе, сложил их в пакет и направился к выходу с целью скрыться с места преступления, однако не смог довести свои преступные действия до конца, так как был задержан сотрудниками охраны.
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