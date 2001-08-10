Сахалинцу, повторно пойманному пьяным за рулем, дали полтора года колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя города Охи, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что в феврале 2022 года подсудимый управлял автомобилем своей сожительницы в состоянии опьянения, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования, от которого последний отказался. В дальнейшем, установлено, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал, факт управления транспортным средством в состоянии опьянения отрицал.

Суд, с учетом мнение прокурора, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет.