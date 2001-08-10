Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина, обвиняемого в грабеже и умышленном причинении вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 28 мая фигурант в период времени с 3 до 5 часов утра, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории смотровой площадки СТК «Горный воздух». Там же на парковке находился легковой автомобиль, в салоне которого за рулем сидел 21-летний потерпевший и на переднем пассажирском сидении его 20-летняя девушка. Открыв заднюю пассажирскую дверь, фигурант схватил сумку девушки, в которой находился паспорт, USB провод для заряда телефона и денежные средства. Потерпевшая успела схватить ее и потянуть на себя. Тогда, не отпуская сумку, злоумышленник просунул в нее руку и вытащил деньги, а также вышеперечисленное имущество. Водитель в этот момент выбежал из машины, чтобы пресечь действия обвиняемого, но получил несколько ударов в голову, от чего ненадолго потерял сознание. После этого обвиняемый с места преступления скрылся. В дальнейшем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска.

В результате умышленных действий фигуранта потерпевшему, согласно заключению эксперта, были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью. Сумма материального ущерба похищенного составила 12500 рублей

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.