Тихоокеанское
информационное агентство
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Бывшему зампреду правительства Камчатки дали пять лет строгого режима

Бывшему зампреду правительства Камчатки дали пять лет строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу медицинских функционеров Валерия Карпенко и Леонида Минцева. Оба подсудимых получили реальные сроки, сообщает ИА "Кам 24".

Валерий Карпенко ранее занимал должность заместителя председателя правительства Камчатки, Леонид Минцев возглавлял отдел госучреждения «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения».

Бывшего зампреда обвиняли по двум статьям УК РФ: 290 (получение взятки в крупном размере) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Минцеву также вменяли получение взятки и злоупотреблении полномочиями. Расследованием дела занималось следственное управление СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко и Минцев получили от директора коммерческой компании взятку в виде строительства сети водоснабжения для личных домов в поселке Термальном. Стоимость работ составила 360 тысяч рублей. В обмен, как полагают следователи, подсудимые покровительствовали предпринимателю при возведении им «иных строительных объектов здравоохранения».

Кроме того, весной 2017 года фигуранты уголовного дела без проведения необходимых конкурсных процедур привлекли коммерсанта к проведению работ «по реконструкции и ремонту нежилого помещения, после чего организовали выкуп указанного здания за счет средств регионального бюджета под помещение медицинского назначения». Сумма контракта превысила 46 миллионов рублей. Часть денег на эту сделку было перераспределено из бюджетных средств, выделенных на строительство краевой больницы. Следствие пришло к выводу, что по вине подсудимых было необоснованно израсходовано 20 миллионов бюджетных рублей.

Приговором суда Валерию Карпенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллион 800 тысяч рублей. Леониду Минцеву назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с аналогичным штрафом.

Как уточнили в пресс-службе суда Петропавловска-Камчатского, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 

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